Super green pass, Lamorgese: “Oltre 12mila persone sanzionate”

Dal 6 dicembre è entrato in vigore il super green pass, con restrizioni per chi non è vaccinato contro il Covid.

Proprio dal 6 dicembre le misure di controllo sono aumentate e le forze dell’ordine presidiano maggiormente le vie delle città e le zone della movida.

“Nella settimana dal 6 al 12 dicembre sono state controllate dalle forze dell’ordine 924.366 persone relativamente al possesso del green pass: 3.802 sono state sanzionate. Controllati anche 104.962 esercizi, 1.610 i titolari sanzionati e per 87 locali è stata disposta la chiusura. Altre 11.922 persone sono state sanzionate per la mancanza di mascherina“. A dichiararlo è il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in audizione alla commissione Affari costituzionali del Senato, che ha indicato come siano state 70mila le unità delle forze dell’ordine impegnate nei servizi.

Il ministro dell’Interno si è anche espresso sull’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine che scatterà domani 15 dicembre: “L’inadempienza porterà all’immediata sospensione del servizio senza ricadute disciplinari con la conservazione del rapporto di lavoro. Ci sarà un continuo monitoraggio sugli operatori che hanno adempiuto all’obbligo. Prima dell’introduzione dell’obbligo il monitoraggio – ha concluso il ministro – non era consentito per la privacy, oggi è invece possibile per la necessaria verifica posta in carico dei datori di lavoro. Ci si attende da questo un’ulteriore spinta ad aderire alla campagna da parte degli operatori”.

