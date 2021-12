Verbali e sequestri: il mercato delle pulci nel mirino della municipale

Potenziati i controlli in via Amerigo Vespucci da parte dell'assessore Barresi. Che illustra anche i servizi in centro storico

CATANIA – Giro di vite contro gli abusivi del mercatino delle pulci. Sabato e domenica scorsi, su input del neo assessore alla Polizia municipale, Andrea Barresi, sono stati potenziati i controlli per impedire agli abusivi di montare e ripristinare la legalità.

I numeri

Un’attività che ha visto impiegato personale dell’annona e della viabilità, con l’ausilio di un carro attrezzi dell’Amts e del personale della Ecocar per la rimozione dei rifiuti. E che ha portato importanti risultati nel fine settimana: quattro sequestro di merce sospetta, 11 verbali per sosta vietata, 4 per violazione dell’ordinanza del sindaco in materia di rifiuti. “Non intendiamo tollerare più quel che accadeva fino a poco tempo fa qui in via Amerigo Vespucci – tuona l’assessore Barresi. Quanto avviato sarà ripetuto fino a quando il segnale di cambiamento non sarà chiaro a tutti”.

La movida

E Barresi ha predisposto un aumento dei controlli anche nel centro storico, in particolare nelle zone calde della movida. Il servizio, avviato qualche settimana fa, sta dando i primi risultati. “Solo nell’ultimo fine settimana – continua il delegato del sindaco Pogliese che, anche questa volta ha accompagnato ii vigili urbani nel servizio – abbiamo elevato 100 verbali e continueremo senza sosta sperando di allargare il nostro perimetro di azione”.



