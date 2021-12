Amap, torna normale l’erogazione dell’acqua a Palermo

PALERMO – È già arrivata a Palermo stamattina l’acqua potabilizzata, proveniente dalla diga Poma e dal potabilizzatore Jato. Dopo l’operazione di scarico delle acque più torbide dell’invaso, svolta dal personale della Regione lunedì pomeriggio, già ieri I tecnici dell’Amap hanno riavviato l’impianto di potabilizzazione. Entro 36/48 ore, la pressione tornerà regolare in tutta la rete cittadina e in tutti i Comuni costieri.

“Grazie alle operazioni condotte dai nostri tecnici – spiega l’amministratore unico dell’azienda Alessandro Di Martino – i disagi in città e in provincia sono stati estremamente contenuti, prima col ricorso al “Vascone” che ha accorciato il periodo di fermo del potabilizzatore e poi con una regolazione della pressione che ci ha permesso di evitare la turnazione. Grazie alla fattiva collaborazione con il Dipartimento regionale e a questa operazione di pulizia dei fondali, ci auguriamo adesso che nei prossimi mesi non si verifichino più situazioni critiche”.



