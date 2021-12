Caro bollette, dal governo 3,8 miliardi contro gli aumenti

Intesa ieri in consiglio dei ministri. le misure saranno introdotte in un emendamento alla manovra

ROMA – Azzerati i rincari delle bollette per le famiglie più povere con 900 milioni; confermato lo stanziamento di 3,8 miliardi contro gli aumenti; verso la rateizzazione per le imprese: dopo l’intesa di ieri in Cdm, le misure saranno tradotte oggi in un emendamento alla manovra. Il Governo lavora a una norma salva-Comuni in pre-dissesto. Muro del Pd contro la proroga delle cartelle chiesta da Fi. L’Ue teme ritardi dell’Italia sul Pnrr, ma il sottosegretario Garofoli assicura: “Rispetteremo i tempi”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI