Catania, auguri e doni dei carabinieri ai piccoli del Garibaldi Nesima

CATANIA. Il Colonnello Rino Coppola, Comandante Provinciale dei carabinieri di Catania, accompagnato da una delegazione di militari dell’Arma, ha consegnato stamattina nelle mani del direttore sanitario d’azienda del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima Giuseppe Giammanco, nonché al direttore sanitario di presidio Graziella Mangiagli ed al vice direttore sanitario di presidio Salvatore Gullotta, alcuni gadget dell’Arma da distribuire in occasione del Santo Natale ai bambini ricoverati in Pediatria.

Quest’anno, nel pieno rispetto delle cautele imposte, il Colonnello Coppola ha potuto soffermarsi con i piccoli degenti facendosi portavoce delle espressioni augurali dei Carabinieri di Catania consegnando altresì, nelle loro stesse mani, alcuni doni che sono stati molto apprezzati dai piccoli pazienti.

Nel corso del breve incontro il Colonnello Coppola si è soffermato con il dottor Giuseppe Giammanco, sottolineando come entrambe le Amministrazioni siano accomunate dall’impegno nei confronti dei cittadini, pur se in termini differenti di sicurezza e di sanità pubblica.

Alla cerimonia di consegna, sono intervenuti diversi medici e infermieri in servizio presso il dipartimento materno-infantile, diretto dal dottor Giuseppe Ettore, all’interno dell’unità operativa di pediatria diretta dal dottor Antonino Palermo oggi rappresentato dalla dottoressassa Luchetta Bonfiglio.

Parole di apprezzamento e riconoscenza sono state espresse dal manager del Garibaldi nei confronti dell’iniziativa che, annualmente, vede il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania manifestare affetto e vicinanza a quei bambini che trascorreranno il Natale tra le mura di un ospedale.



