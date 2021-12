Catania, la Dia incontra gli studenti: liberi dalla mafia

CATANIA. La Direzione Generale della DIA ha incontrato, stamattina, in occasione dei trent’anni dalla sua istituzione, i ragazzi delle scuole etnee. All’interno del teatro Vincenzo Bellini tanti studenti hanno potuto ascoltare le parole, i racconti, le inchieste degli uomini che hanno fatto la storia della Direzione Investigativa Antimafia.

Dall’iniziale pensiero di Giovanni Falcone sulla costituzione di una “FBI” italiana alla costituzione della DIA attuale.

“Abbiamo deciso di intraprendere un percorso, in occasione del trentennale della DIA, che fosse di interazione con la gente, con i ragazzi – dice il Direttore Generale Maurizio Vallone – e quello di oggi è il quinto appuntamento in Sicilia dopo Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Incontri che ci permettono di lanciare un messaggio alle nuove generazioni #iosononomafia”.



Insieme al Direttore Vallone sul palco del Bellini erano presenti Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine, Agata Santonocito, Procuratore aggiunto del Tribunale etneo e Tina Montinaro la moglie del caposcorta del Giudice Falcone e presidente dell’Associazione Quarto Savona Quindici.

L’incontro è stato moderato dal conduttore Salvo La Rosa e dal giornalista Salvo Palazzolo.

Presenti al teatro Bellini tante cariche Istituzionali e l’Arcivescovo Salvatore Gristina.

“La giornata dedicata ai giovani è la più importante – dice Carmine Mosca Direttore della DIA etnea – per trasmettere loro la “mentalità” antimafia che garantisce a tutti e soprattutto a loro la libertà per oggi e la libertà per il domani”.

La prossima tappa sarà Messina e poi si continua con la mostra itinerante della DIA in tutto lo stivale italiano.



