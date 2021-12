Covid, Figliuolo lancia il Natale sicuro: ecco il piano del generale

ROMA – “Siamo pronti a vaccinare casa per casa, fino a Natale abbiamo la disponibilità di 500mila dosi al giorno”. Il commissario Figliuolo, nominato alla testa del Comando operativo di vertice interforze, lancia il piano vaccinale per le festività. Intanto oggi prende il via la vaccinazione dei bambini da 5 a 11 anni.

“Le Regioni hanno registrato un buon aumento delle prenotazioni – ha detto il generale -. Noi siamo pronti a vaccinare tutta la platea”. L’obiettivo di Figliuolo è inoculare 500mila dosi al giorno nei feriali, 300-350 mila nei giorni festivi, da qui al 26 dicembre, come riportato dal quotidiano torinese La Stampa. Il commissario ha annunciato l’aiuto dell’esercito alle Asl in affanno con l’attività di tracciamento, fondamentale per contrastare l’espandersi dei focolai.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI