Palermo, auto sfonda vetrina e finisce in un negozio

PALERMO – Incidente rocambolesco a Palermo, nel quartiere Borgo Vecchio. Una donna di 39 anni è finita con la sua auto, una Mini One, dentro un negozio di telefonia.

L’incidente all’angolo tra via Domenico Scinà e piazza della Pace. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno eseguito i rilievi. Per fortuna non ci sono feriti. “Pochi attimi prima era passata una bambina”, ha detto un residente che ha assistito all’incidente. Pare che la donna abbia fatto una manovra sbagliata lasciando un parcheggio.



