Palermo, gran galà di Natale al Teatro Massimo

Palermo: #IoComproSiciliano, la più grande community del made in Sicily, presenta “Sicily On Air Christmas”, il Gran Galà di Natale 2021, che si terrà al Teatro Al Massimo, il 15 dicembre alle ore 20.30. La serata sarà presentata da Eliana Chiavetta e Vincenzo Canzone. Parte dell’incasso sarà devoluto all’AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma e sarà assegnata una borsa di studio per la ricerca.

Durante la serata si esibiranno la cantante Giuliana Di Liberto, i cabarettisti Ernesto Maria Ponte e Antonio Pandolfo, la soprano Silvia Di Falco, il baritono Graziano D’Urso, il trombettista jazz Roy Paci e Giuseppe Milici con la sua armonica.

Per “Sicily On Air Christmas” debutta sul palcoscenico palermitano laSicily Pop Orchestradiretta dal maestro Antonio Zarcone

In questa occasione saranno assegnati due riconoscimenti, il Premio IoComproSiciliano – Siciliani nel mondo che sarà consegnato agli artisti Roy Paci e Giuseppe Milici, e il Premio Gogòl che andrà agli organizzatori del pre- derby del cuore.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare in ogni occasione possibile i talenti e la qualità del made in Sicily. Se all’organizzazione di una serata all’insegna della musica si aggiunge anche la raccolta fondi per la ricerca ci riteniamo soddisfatti, perché crediamo nei valori della solidarietà”, dichiarano i due fondatori di #IoCompro siciliano, Davide Morici e Giuseppe Giorgianni.

L’evento di musica e beneficienza è organizzato e prodotto da #IoComproSicilianoe da Ezio Di Liberto con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Palermo.



