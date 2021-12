Roma: incendio in caserma, carabiniere si lancia dalla finestra

ROMA – Un carabiniere è rimasto leggermente ferito nell’incendio scoppiato all’interno della caserma Salvo D’Acquisto in via di Tor di Quinto a Roma. Il rogo è divampato nella tarda mattinata di oggi nella la scuola nazionale selezione e reclutamento, dove si trovavano un centinaio di militari. Le fiamme sono divampate all’interno di un locale adibito a foresteria. Il carabiniere rimasto ferito, che al momento dell’accaduto si trovava al primo piano, è uscito dalla finestra per salvarsi dalle fiamme. A dare l’allarme sono stati i militari stessi, che hanno notato le fiamme, e i residenti.

Non sono ancora note le cause che hanno provocato l’incendio, sulle quale sono in corso gli accertamenti e verranno rese note a seguito di un sopralluogo. I pompieri hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio, che è stato evacuato in via precauzionale.



