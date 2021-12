San Gregorio, positivi in crescita, frenata nelle vaccinazioni

SAN GREGORIO – Crescono i positivi a San Gregorio. Negli ultimi quindici giorni si registrano 39 contagiati rispetto ai 33 precedenti. Nessuno di loro è ricoverato in ospedale, sotto tutti domiciliati.

Gli isolati, invece, passano a 71 per via delle convivenze con i contagiati ma anche perché è cresciuta la consapevolezza di autoisolarsi in via precauzionale. Quindi non è detto che tutti gli isolati risulteranno positivi ai tamponi effettuati dal personale dell’Asp.

Una battuta di arresto hanno avuto, invece, le vaccinazioni. Dal 76,54 per cento dell’ultimo aggiornamento risalente a quindici giorni fa si è passati al 76,76, di totali immunizzati su un campione di 10.181 vaccinabili. Un misero 0,22 per cento, cioè nulla.

«È un dato veramente sconfortante – ha commentato il sindaco, Carmelo Corsaro -; mi aspettavo che i cittadini comprendessero la gravità della situazione e rispondessero con maggiore responsabilità nei confronti della propria e dell’altrui salute. La vaccinazione – ha concluso il primo cittadino – è l’unico modo per fronteggiare o quantomeno arginare il diffondersi del virus».



