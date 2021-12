Sicilia, crolla la Statale 113: tragedia sfiorata, video choc

Il sindaco di Termini Imerese chiede lo stato di calamità. "Non possiamo essere lasciati soli in questi momenti drammatici"

TERMINI IMERESE – Crollato un lungo tratto della Strada Statale 113 all’altezza di Termini Imerese. La fragilità del suolo dopo le intense piogge delle ultime settimane ha determinato il collasso di una lunga lingua di asfalto su cui, fortunatamente, al momento dell’implosione non transitava alcun mezzo. Sul posto sono intervenuti i mezzi e il personale dell’Anas per mettere in sicurezza l’area. Ma adesso i disagi sono enormi per i residenti e i lavoratori della zona tra Cerda e Termini Imerese.

“A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che hanno interessato i nostri territori – scrive il sindaco Maria Terranova in un post sulla sua pagina Fb -, come altri colleghi sindaci, ho richiesto, agli organi competenti, tra cui la Presidenza della Regione Siciliana, il riconoscimento dello stato di calamità, in ragione degli ingenti danni subiti dal patrimonio pubblico e privato sinora rilevati. Il maltempo – prosegue Terranova – ha causato cedimenti, allagamenti, frane, smottamenti e ingombro di detriti che hanno danneggiato gravemente strade statali e provinciali, strade di accesso alle abitazioni, strade comunali interne ed esterne al centro abitato, ecc. Per non parlare dei danni subiti dall’agricoltura. A fronte di tali problematiche, i comuni, con le loro sole forze e con le scarsissime e residuali risorse finanziarie disponibili, hanno eseguito e stanno tuttora eseguendo interventi urgenti ma non possono, in alcun modo, procedere alla realizzazione di interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree colpite”.

“Quella che vedete nella foto – continua Terranova – è la strada statale S.S. 113 (in zona “Torrazza”), tra il bivio di Cerda e l’accesso allo svincolo autostradale (A18 e A/19) “Agglomerato industriale”. Si commenta da sola. Pertanto, in una nota condivisa con i sindacidi Sciara, Cerda e Montemaggiore e Aliminusa, chiediamo, con forza, un intervento energico e immediato che non appesantisca i Comuni con procedure burocratiche farraginose, note, tavoli tecnici per poi ricevere dinieghi per esaurimento delle risorse regionali. Eventi calamitosi di questa portata necessitano di un’attenzione, da parte delle Istituzioni sovracomunali, di pari portata. I danni subiti dal tessuto economico territoriale vanno immediatamente ristorati. I sindaci sono la prima barriera a tutela delle legittime istanze e dei diritti dei cittadini e non possono essere lasciati soli davanti a eventi così drammatici. Diversamente, assumeremo posizioni ancora più decise a tutela dei nostri territori”.