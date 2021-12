ACR Messina: esonerato il tecnico Eziolino Capuano

MESSINA – Ezio Capuano è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra dell’Acr Messina. A renderlo noto è lo stesso club giallorosso tramite un comunicato. “La guida tecnica della prima squadra è affidata momentaneamente a Ezio Raciti, allenatore della Primavera – si legge nella nota -. A Capuano e al suo staff i migliori auguri per le fortune professionali nel prosieguo della carriera”, conclude la società peloritana, attualmente ultima nel girone C di Serie C con 13 punti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI