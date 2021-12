Al via i vaccini per i bambini, Musumeci: “Bravi e coraggiosi”

PALERMO – Prende il via la campagna vaccinale per la fascia pediatrica dai 5 agli 11 anni. La fiera di Palermo, nel padiglione 20A della Fiera del Mediterrano ha cambiato volto, trasformandosi in un piccolo parco giochi dove si può colorare, cantare, saltare in tutta tranquillità, con le figure dei personaggi famosi dei cartoni animati.

Le prenotazioni per la prima giornata sono 190, mentre le prenotazioni complessive delle ultime 48 ore superano quota 500 per i prossimi giorni.

All’apertura era presente il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci: “Invito a compire un atto di amore nei confronti dei propri figli, nei confronti dei bambini che stanno dimostrando di essere più coraggiosi dei grandi, degli adulti. È importante prevenire – ha dichiarato il governatore -. In Sicilia siamo lontani dalla zona di emergenza e per questo dobbiamo attrezzarci per sperare di restare lontani“.

“I bambini – ha continuato Musumeci – sono più fragili, più vulnerabili e coprire la fascia dai 5 agli 11 anni diventa un passaggio fondamentale in questa vasta campagna di prevenzione che, almeno fino ad ora, ci ha tenuti esclusi dalle particolari emergenze che si registrano in altre Regioni italiane. Voglio fare appello alle famiglie a non avere assolutamente alcun timore, anzi l’unico timore che dobbiamo alimentare è nei confronti del virus non del vaccino. Avanti con le prenotazioni, mettiamo al sicuro anche i nostri bambini e potremmo guardare al Natale e alle festività con ragionevole serenità, pur nell’assoluto rispetto delle norme“.

Il presidente della Regione invita, comunque, alla prudenza in vista delle festività natalizie: “La situazione di tranquillità può mutare da un’ora all’altra, quindi massima prudenza nel rispetto delle regole. Il Natale possiamo viverlo nel calore della famiglia, evitando le tavolate e gli assembramenti. Del resto, se si dovesse tornare a chiudere, sarebbe davvero una iattura per l’economia siciliana e anche per la condizione di vita di ciascuno di noi. Andiamo avanti così: prudenza, vaccini e terza dose. Stiamo crescendo anche con le prime dosi, la fascia dei no vax si sta per fortuna assottigliando. Mi auguro che tutti possano convincersi che al vaccino non c’è alternativa“.

Musumeci si è anche espresso sulla decisione di prorogare lo stato di emergenza da parte del Governo: “Sono d’accordo sul fatto che l’emergenza, almeno fino al mese di marzo, possa consentirci di completare la campagna di vaccinazione che abbiamo già avviato. Il nostro sistema sanitario regge benissimo, l’impegno dei medici e dei liberi pediatri è assolutamente fondamentale. Lo voglio ringraziare, insieme ai medici di famiglia, perché con il loro supporto, col loro contributo, mettiamo al sicuro la salute della nostra comunità.

Costa: “Volevamo fosse una festa, speriamo sia l’inizio della fine“

“Volevamo che questa fosse una festa – ha dichiarato il commissario per l’emergenza covid a Palermo Renato Costa – una festa che deve servire a far stare bene i bambini e tranquillizzare i genitori. La vaccinazione di questa fascia di età, come di solito è successo per altre situazione pandemiche, è sempre l’inizio delle fine“.

“La speranza è che vaccinandoli intanto li proteggiamo – ha spiegato Costa – , poi evitiamo che possano essere diffusori di altre malattie. Solo così possiamo riappropriaci della nostra vita. Ci sarà un Natale diverso ma spero sia un Natale responsabile. Noi dobbiamo essere tranquilli perché i bambini nel primo anno di età fanno cinque vaccini. Abbiamo già vaccinato circa 80 bambini, ma abbiamo più di cinquecento prenotazioni, che mi pare un dato abbastanza confortante“.