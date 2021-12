Alma Patti, un Albero Solidale al PalaSerranò

Chi si recherà al PalaSerranò per assistere alle partite dell’Alma Basket durante il periodo natalizio troverà all’ingresso della struttura di Casa Nuove Russo un Albero Solidale. Se Natale è una tradizione, l’albero non convenzionale, ma generoso, realizzato dal settore giovanile e dai bimbi del minibasket è una novità e ha uno scopo importante. Decorato solo con alimenti a media e lunga conservazione, l’Albero Solidale verrà “spogliato” nei giorni immediatamente successivi all’Epifania e le “decorazioni” verranno consegnate alle parrocchie di Patti per la distribuzione alle famiglie bisognose. L’iniziativa promossa dalla responsabile del settore Minibasket, Mariana Kramer, è stata realizzata in pochissimi giorni grazie al supporto delle famiglie delle ragazze e i ragazzi dell’under 13 e i piccoli pulcini, scoiattoli e aquilotti del Minibasket, protagoniste acquistando una semplice busta piena di spesa. L’Albero Solidale del Minibasket Alma aspetta tutti i tifosi al PalaSerranò di Patti.



