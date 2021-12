Bagheria, partono le vaccinazioni per i bambini

BAGHERIA (PALERMO) – Continua la sinergia tra l’ASP e il Comune di Bagheria per la gestione della campagna vaccinale.

L’hub vaccinale presso il palazzetto dello sport di Bagheria organizzato dall’Asp, dal Comune di Bagheria e dalla Protezione civile si è attrezzato per rendere accogliente lo spazio dedicato ai bambini per la vaccinazione anticovid.

Possono vaccinarsi i bambini dai 5 agli 11 anni. Già era partita quella dai 12 anni in su. I bambini riceveranno la somministrazione dell’apposita dose di Pfizer.

“Voglio ringraziare gli operatori ed i volontari che prestano, con dedizione, la loro opera presso l’hub – dice l’assessore alle Politiche Socio sanitarie Emanuele Tornatore – e in questo specifico caso un grazie a tutte le scuole sia pubbliche che paritarie, sia del nido che dell’infanzia perché stanno contribuendo ad abbellire e allestire uno spazio accogliente a misura di bambino donando arredi, cartelloni, decorando lo spazio e regalando giocattoli. E’ un patto di comunità tra le Istituzioni, scuole ed i volontari“ conclude Tornatore.

Presso l’hub vaccinale è disponibile l’ufficio Green Pass, che è aperto anche sabato, domenica e festivi sino alle 18,30.



