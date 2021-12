Cartabellotta: “Arrivano altre due zone gialle”

“La settimana prossima la Liguria e la provincia autonoma di Trento andranno in zona gialla“. A dichiararlo è Nino Cartabellotta, medico della Fondazione Gimbe, ai microfoni di Rai Radio1.

“Le zone rosse – ha aggiunto – sono poco verosimili. Qualche regione potrebbe andare in arancione, diverse andranno in zona gialla in tempi brevi, quindi una o due settimane”. Secondo Cartabellotta, “siamo in un momento di tiro alla fune equilibrato ma che spinge più dal lato del virus. Da otto settimane consecutive i contagi crescono, nonostante l’aumento dei vaccini i casi continuano a salire, quasi del 18%, forse a causa variante Omicron che è più contagiosa. Questo mi preoccupa”



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI