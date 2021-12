Catania, mobilità e collegamenti: le proposte del Pd

“Alcuni giorni fa nel corso dell’ultimo Focus Catania abbiamo parlato di mobilità insieme ad associazioni e partiti politici e con i vertici di AMT, FCE e Confcommercio. È emersa una valutazione comune: la città di Catania non dispone di una pianificazione programmatica della mobilità! E’ indispensabile creare un piano che porti ad una progressiva chiusura del centro storico contestualmente ad una riorganizzazione del trasporto pubblico sia urbano, sia interurbano. Un progetto ambizioso che come PD intendiamo guidare per offrirlo alla città metropolitana in questa stagione politica e amministrativa e nel prossimo futuro. Nell’arco di 24-36 mesi vogliamo cambiare il volto di questa città, perché diventi a misura di pedone e accessibile all’intera collettività, tanto ai residenti del centro quanto a quelli delle periferie e dei comuni dell’hinterland”, lo dichiara Jacopo Torrisi dirigente provinciale del PD di Catania che continua: “i focus nascono dall’esigenza di approfondire le singole emergenze di Catania e dell’area metropolitana, abbiamo avuto la presenza costante delle massime cariche del Partito, il Segretario Regionale Anthony Barbagallo e il Segretario Provinciale Angelo Villari, che sono stati in prima linea nel supportare questo gruppo che da mesi oramai lavora per rilanciare un programma politico alternativo al centro destra che si caratterizzi per proposte utili al nostro territorio, senza polemiche ma fermo e convinto. Il nostro invito è stato accolto da tanti, anche da realtà non politicamente vicine a noi. Insieme elaboreremo un documento che presto renderemo pubblico perché Catania diventi una vera città europea interconnessa con tutta l’area metropolitana. Insieme a noi ci saranno i tanti amici che hanno mostrato interesse a questo percorso dai 5 stelle a Sinistra Italiana, da Legambiente a Mobilita, dai sindacati alla associazione DEMOS che hanno aderito con spirito costruttivo, un gruppo largo e diversificato per raggiungere risultati concreti”.

Nel suo intervento il segretario regionale del PD Anthony Barbagallo, mostrando entusiasmo su questi progetti, ha dichiarato “bisogna rilanciare, insieme ai tanti altri progetti pronti sul rilancio della mobilità urbana ed extraurbana, il progetto di Etna rail, colpevolmente fermo da tantissimi anni nei cassetti della città metropolitana”. Anche il Segretario provinciale del PD Angelo Villari, plaudendo l’idea di mobilità sostenibile espressa in questa occasione, ha dichiarato: “Sin da subito ho ritenuto che i focus ed il gruppo di persone che ci lavora dentro stiano dando nuovo slancio alla nostra azione politica in questo territorio martoriato ed umiliato da forze di Governo inefficienti, credo che questo progetto per una nuova mobilità possa dare un contributo innovativo e fungere anche da base per una collaborazione proficua tra tutte le forze civiche e politiche che oggi sono scontente della inconcludenza del governo di centro destra in sicilia e a Catania. Il lavoro che sta stiamo svolgendo con Jacopo Torrisi sta dando i primi frutti ed intendiamo potenziarlo, per questa ragione da adesso la sua delega sarà estesa a tutta la Cittá Metropolitana di Catania perché si possa, tutti insieme, costruire qui ed ora l alternativa da tutti auspicata”.



