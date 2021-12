Covid, boom in Sicilia: 1346 nuovi casi, Catania di nuovo in testa

Come nella giornata di ieri, l’Isola è di nuova sopra la soglia dei mille nuovi contagi. Sono 1.346 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 31607 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.404. Il tasso di positività scende al 4,3% ieri era al 4,4%. L’isola resta al settimo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 5.304 casi, al secondo il Veneto con 3.383 casi, al terzo il Lazio con 2.652 casi, al quarto il Piemonte con 2.197 casi, al quinto l’Emilia Romagna con 2.077 casi, al sesto la Campania con 1.770 casi. Gli attuali positivi sono 18.193 con un aumento di 674 casi.

I ricoveri e la mappa del contagio

I guariti sono 661 mentre le vittime sono 11 e portano il totale dei decessi a 7.318. Sul fronte ospedaliero sono 510 ricoverati, con 13 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 52, 4 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 221 casi, Catania 268, Messina 241, Siracusa 88, Ragusa 96, Trapani 197, Caltanissetta 128, Agrigento 69, Enna, 38.

I dati nazionali

Sono 26.109 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.195. Sono invece 123 le vittime in un giorno, ieri erano state 129. I 26.109 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia rappresentano il nuovo record della quarta ondata. Erano nove mesi che non si registravano numeri così alti: l’ultima volta che si sono superati i 26mila casi, infatti, è stato il 13 marzo, quando ne sono stati individuati 26.062.

