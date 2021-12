Covid, Ema autorizza due nuovi farmaci per il trattamento dell’infezione

L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione di due nuovi farmaci per il trattamento del Covid-19, si tratta dello Xevudy e del Kineret. Intanto, Sardegna, Molise e Puglia in giallo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano in rosso scuro, il resto della Penisola in rosso nell’istantanea dei contagi Covid secondo la mappa dell’Ecdc.

La mappa

Il rosso scuro copre ancora buona parte della Penisola iberica, Francia, Germania, Benelux, Grecia e l’Europa centro-orientale con l’eccezione di Romania, dove ci sono le uniche regioni verdi in Europa, e Bulgaria, in rosso.

