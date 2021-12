Differenziamoci, gli alunni all’opera per abbellire piazza Molara

Si è svolta oggi pomeriggio in piazza Molara, a Palermo, la manifestazione inaugurale del progetto “Differenziamoci”

che il Comitato Vivere a Borgo Molara sta portando avanti insieme ad altre istituzioni del territorio per l’abbellimento di piazza Molara e per sensibilizzare la cittadinanza ad un uso consapevole della raccolta differenziata e al rispetto dell’ambiente. In particolare sono state installate delle luminarie, piantumate alcune Stelle di Natale, messe a dimora alcune piante ornamentali e sono stati realizzati, da parte degli alunni del plesso scolastico Andrea Sole insieme a genitori e insegnanti, due murales.

“Tutto ciò è stato possibile grazie ai volontari del Comitato guidati da Daniele Morello e Chiara Maria Abate e al patrocinio del Presidente della IV Circoscrizione Silvio Moncada, del Componente della Commissione Bilancio del Consiglio Comunale Dario Chinnici, dell’Associazione People help the people, del Club Lions Montepellegrino, della Farmacia Pizzitola, del Patronato/Caf di Antonella Alaimo e dell’Associazione Anpas – si legge in una nota – Dopo le belle parole pronunciate da Padre Santino, parroco della Parrocchia Maria SS. Addolorata, gli alunni dell’Andrea Sole guidati dalla Responsabile di Plesso Carolina Ippolito e dalla Dirigente Scolastica Ilaria Virciglio, hanno intonato alcuni brani natalizi ed hanno recitato una bellissima ed emozionante poesia intitolata “Caro Vandalo” per sottolineare l’insano gesto di alcuni facinorosi che nella fase preparatoria hanno vandalizzato il lavoro che gli stessi bambini hanno poi realizzato”.



