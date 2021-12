Palermo, 200 dosi di droga in un sottoscala: di chi sono?

In uno sottoscala allo Zen 2 c'erano cento dosi di droga, fra cocaina, hashish e marijuana. Le hanno trovate i carabinieri del nucleo Radiomobile d Palermo durante un servizio di controllo nel quartiere Zen 2. Qualcuno non ha fatto in tempo a venderle. E c'erano anche 10 litri di fertilizzante e 3 lampade alogene, tutto materiale utile alla coltivazione indoor di canapa. Di chi è la droga? Dove si trova la coltivazione? Si indaga ancora. Nei giorni scorsi i carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato in diverse zone città e a Isola delle Femmine quattro persone e sequestrato oltre 150 grammi tra cocaina e hashish e quasi 500 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. In un caso la droga era nascosta dentro il frigorifero di un negozio di frutta e verdura.



