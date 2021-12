FC Messina escluso dal campionato di Serie D

MESSINA – Due rinunce a disputare le gare e conseguente esclusione dal campionato di Serie D. Questo quello che è accaduto all’FC Messina. Il club peloritano, infatti, non ha giocato i match contro Cavese e Giarre, costringendo il giudice sportivo alla più dura delle sentenze, l’esclusione dal torneo. A seguito della mancata presentazione della squadra per la partita col Giarre è stata comminata “alla società Football Club Messina la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, l’estromissione dal campionato di Serie D e l’ammenda di 20.000 euro“.

Una fine infausta per una società che aveva ben fatto in Serie D e chiuso la scorsa stagione al secondo posto conquistando anche i playoff. Però, a seguito del mancato ripescaggio tra i professionisti la società è andata in forte sofferenza dal punto di vista economico, non riuscendo più a rialzarsi.



