CACCAMO – Una frana ha danneggiato una tubatura di adduzione in contrada Croce, nel comune di Caccamo, in provincia di Palermo, e pertanto l’Amap oggi e domani non sarà in grado di rifornire la rete idrica del paese.

L’Amap è stata informata dalla società Siciliacque. I lavori di riparazione sono già stati avviati e l’alimentazione della rete idrica dovrebbe riprendere domani mattina, mentre per l’erogazione bisognerà aspettare domani pomeriggio.



