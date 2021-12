Librizzi, muoiono padre e figlio a poche ore di distanza

LIBRIZZI – Librizzi si sveglia incredula nel giorno in cui il sindaco proclama lutto cittadino dopo la tragedia di lunedì. Tindaro e Antonio Balletta, padre e figlio, sono morti nel giro di poche ore, in due ospedali diversi. I due erano molto conosciti per il loro impegno politico: Antonio ricopriva la carica di consigliere comunale. Tindaro Barletta, ricoverato da diverse settimane all’ospedale “Fogliani” di Milazzo, si è spento nella mattinata di lunedì; il figlio Antonio, in seguito a un malore, l’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale di Patti ma non ce l’ha fatta.



