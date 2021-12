Mattarella in Vaticano, ultima visita al Papa da presidente

ROMA – È durato 45 minuti il colloquio privato tra il Papa e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in vista di

congedo in vista della fine del settennato al Quirinale. L’incontro si è svolto nella Sala della Biblioteca del Palazzo

apostolico vaticano. Il capo dello Stato ha donato al Pontefice una stampa con la Veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla ‘Madonna del cucito’ di Guido Reni che si trova nel palazzo della presidenza della Repubblica. Il Papa ha ricambiato con una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani e con la prima copia inedita del messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2022.



