Meteo, il weekend si avvicina: le previsioni

Ci sarà bel tempo quasi ovunque, con la possibilità di trascorrere qualche ora in tranquillità

Il weekend si avvicina a grandi passi e il meteo potrebbe regalare giornate di relax al mare o in montagna per gli italiani.

La giornata di venerdì trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o coperto su gran parte della Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso sui settori alpini, prealpini e lungo le coste. Al centro la giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutte le regioni, con temperature che saranno stabili. Al Sud la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Il cielo mostrerà molte nubi sulla Sicilia settentrionale, con qualche isolata pioggia.

Il sabato al Nord la giornata sarà caratterizzata da nebbie diffuse sulle zone pianeggianti, cielo poco o irregolarmente nuvoloso sul resto dei settori. Temperature massime comprese tra 2 e 13 gradi. Al Centro la giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo sui versanti adriatici con cielo irregolarmente nuvoloso, ma asciutto. Tutto sole sul resto delle regioni. Al Sud Italia la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso sui settori appenninici, ma senza precipitazioni degne di nota. Cielo poco nuvoloso sul resto delle zone.

La giornata di domenica al Nord sarà caratterizzata da un cielo spesso coperto sulle pianure, con nubi sparse sulle coste venete ed emiliane, sereno sul resto dei settori. Venti settentrionali. Al centro l’intera giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 6 e 14 gradi. Al Sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su Puglia e Basilicata, ma senza precipitazioni previste. Sul resto delle regioni cielo sereno.



