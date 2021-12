Obbligo di mascherina nel periodo Natalizio, l’apertura del Cts

ROMA – Inserire l’obbligo delle mascherine all’aperto durante il periodo natalizio? Si tratta di una “ipotesi concreta” nel caso in cui i dati epidemiologici dei contagi di Covid-19 dovessero continuare a crescere. A dirlo è Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Css a SkyTg24. “Alcuni sindaci l’hanno già considerata e adottata, come ha fatto Gori in alcune aree di Bergamo”, aggiunge.”Dire che il vaccino da solo non basta è un po’ semplificato – dice – condivido le misure non farmacologiche che danno un contributo importante al contenimento della diffusione virale, come mascherine,distanziamento e ventilazione dei locali”.



