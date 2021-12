Open day Borgetto, 298 prestazioni comprese le vaccinazioni pediatriche

In Piazza Vittorio Emanuele Orlando è stato allestito un vero e proprio 'Villaggio della Salute'

BORGETTO (PALERMO) – Sette vaccinazioni anticovid pediatriche anche a Borgetto nell’Open Day Itinerante organizzato dall’Asp in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Nel primo giorno dedicato alla fascia di età 5-11, mamme e papà della cittadina in provincia di Palermo hanno approfittato della presenza degli operatori dell’Azienda sanitaria per la somministrazione ai propri figli.

LEGGI ANCHE: Al via i vaccini per i bambini, Musumeci: “Bravi e coraggiosi”

In Piazza Vittorio Emanuele Orlando, dove è stato allestito un vero e proprio “Villaggio della Salute” sono state complessivamente 298 le prestazioni, delle quali 156 vaccinazioni anticovid. Ben 31 le prime dosi, mentre 10 le somministrazioni a domicilio. Effettuate anche 3 vaccinazioni antinfluenzali. Ottimo anche il riscontro per gli screening oncologici con 139 esami: 50 mammografie, 56 Sof Test distribuiti, 3 Pap Test e 33 HPV Test.

Sabato 18 l’Open Day dell’Asp di Palermo sarà a Prizzi, mentre lunedì 20 a Finale di Pollina e mercoledì 22 a Roccapalumba



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI