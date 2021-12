Palermo, al via l’iter per la collocazione di 424 loculi ai Rotoli

PALERMO – La scorsa settimana, la Giusta comunale di Palermo ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la collocazione dei 424 loculi temporanei presso il cimitero dei Rotoli per un costo poco inferiore ai 738 mila euro.

L’iter per il bando di gara finalizzato alla collocazione temporanea di 424 loculi al cimitero di Santa Maria dei Rotoli è entrato nel vivo.

LEGGI ANCHE: Palermo, gabbie contro i cinghiali al cimitero dei Rotoli

Oggi, infatti, è stata approvata la determina a contrarre, inviata agli uffici per l’impegno di spesa e la predisposizione della gara. “Sì tratta di un obiettivo – dichiara l’assessore ai Cimiteri, Toni Sala – che intendiamo perseguire in tempi celeri. Stiamo seguendo passo passo la procedura per far sì che possa concludersi rapidamente. I nuovi loculi consentiranno infatti di fare diminuire sensibilmente il numero di salme in attesa”.

LEGGI ANCHE: Palermo, uffici cimiteriali in tilt: siamo pochi e senza straordinario



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI