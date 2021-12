Palermo, aumentano code in ospedale: smentito contagio all’Ingrassia

PALERMO – I casi di covid non si fermano e aumentano, purtroppo, senza sosta. Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati ben 1.404 nuovi casi, con la sola provincia di Messina che ne ha contati 352. Anche per fermare i contagi hanno preso il via le vaccinazioni per la fascia di età 5-11 alla Fiera del Mediterrano di Palermo.

Nelle ultime ore è anche circolata la notizia di una nuova positività registrata all’Ospedale Ingrassia di Palermo, che avrebbe bloccato tutti gli altri pronto soccorso della città, ma “il pronto soccorso non ha chiuso e non abbiamo registrato nessuna positività di alcun paziente – ha dichiarato il direttore medico dell’ospedale Ingrassia Antonino Di Benedetto -. Fortunatamente non abbiamo avuto positività tra chi è arrivato al nostro pronto soccorso e la situazione è abbastanza tranquilla“.

Intanto negli altri ospedali della città si registrano degli alti numeri di sovraffollamento. A Villa Sofia ben 10 pazienti sono in attesa, con altri 64 al P.S. e un indice di sovraffollamento al 217%; al P.S dell’ospedale Civico l’indice di sovraffollamento è leggermente più basso, ma si attesta al 204%, con ben 21 pazienti in attesa. Per quanto riguarda il Pronto Soccorso pediatrico i pazienti in attesa sono 19, con 7 pazienti in attesa. L’indice si sovaffolalamneto maggiore si registra all’ospedale Buccheri La Ferma con il 285% con 11 pazienti in attesa e ben ventisei in trattamento.



