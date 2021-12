Palermo, finalmente anche l’albero di piazza Castelnuovo prende vita

PALERMO – Finalmente anche piazza Castelnuovo a Palermo ha il albero di Natale. La sinergia tra le partecipate e le associazioni di categoria ha fatto sì che in uno dei luoghi simbolo della città non mancasse il solito albero di Natale.

Gli imprevisti non sono certo mancati. L’accensione inizialmente era prevista per la scorsa domenica, poi rinviata a mercoledì, ma gli intoppi non sono mancati e alla fine nella giornata di oggi, alle 18, l’albero ha preso vita illuminano la piazza.

Per finirlo in tempo si è anche deciso di accorciare di qualche metro e anziché 21 metri compresa la stessa, la struttura finale è di 18,5 metri, sempre comprendendo la stella.

All’accensione hanno preso parte i rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno contribuito in maniera attiva a rende possibile l’installazione dell’albero, e le istituzioni della città.