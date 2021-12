Traffico intenso per la presenza dei mezzi sulla carreggiata. Sul posto 118 e polizia municipale

Violento scontro tra due mezzi in via Amilcare Barca, quasi all’incrocio con via dei Cantieri a Palermo. Coinvolti un’auto e una moto.

Rilievi in corso

Sul posto i snaitari del 118 e la polizia municipale che effettuerà i rilievi per accertare con esattezza la dinamica dell’incidente. Una persona sarebbe rimasta ferita. Traffico intenso in tutta la zona per la presenza dei due mezzi sulla carreggiata.

