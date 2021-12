Perinetti: “Palermo-Bari? Partita dal grande fascino”

PALERMO – “Torna il vecchio derby del sud, partita ricca di fascino, di ricordi, di storia. Dunque, match apertissimo a qualsiasi risultato“. Così l’esperto direttore sportivo del Siena, Giorgio Perinetti, intervistato dal Corriere dello Sport, commentando il prossimo match che attende Palermo e Bari al Barbera. Perinetti è stato dirigente di entrambi i club ottenendo ottimi risultati nelle sue esperienze in Sicilia e Puglia: “Al di là dei ricordi professionali c’è stata proprio una full immersion nelle rispettive città. Ho vissuto Palermo da palermitano e ho vissuto Bari da barese. Sono state due situazioni che mi hanno molto coinvolto dal punto di vista affettivo e sentimentale”.

Un match tra due formazioni che condividono lo stesso obiettivo, quello di tornare il più in fretta possibile in Serie B: “Chi vince stavolta? Come ogni derby che si rispetti l’incertezza regna – ha aggiunto Perinetti -. La rosa costruita da Polito sembra incontrastabile. La solidità che da Mignani alle sue squadre, sempre difficili da superare, permette al Bari di avere dalla sua il pronostico”.



