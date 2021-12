San Berillo, Tar annulla gara: l’opposizione chiede seduta straordinaria

Non basta la rassicurazione da parte dell'assessore all'Urbanistica Enrico Trantino che la gara per il parcheggio, si farà in fretta.

CATANIA – Non basta una nota dell’amministrazione. Non basta la rassicurazione da parte dell’assessore all’Urbanistica Enrico Trantino che si farà in fretta. La sentenza del Tar che impone di ripetere la gara per la realizzazione del parcheggio interrato in corso Martiri della Libertà, seconda parte degli oneri di urbanizzazione a carico dei privati da realizzare prima dell’avvio del cantiere vero e proprio, ha spinto i consiglieri comunali a volerne sapere di più.

La richiesta

In particolare, gli esponenti del Movimento 5 Stelle a Palazzo degli elefanti che chiedono – primo firmatario Graziano Bonaccorsi – una seduta urgente e straordinaria di Consiglio comunale “per discutere della riqualificazione di San Berillo e corso Martiri della Libertà Catania. Una richiesta sottoscritta dagli esponenti delle opposizioni tutte, e che intende capire la bocciatura del tar – che ha accolto il ricorso presentato dall’Ance – e cosa succederà adesso nell’area che attende la riqualificazione da oltre mezzo secolo.

I firmatari

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), accogliendo i rilievi dell’Ance Regionale, ha annullato gli atti di gara per l’aggiudicazione del parcheggio e delle relative pertinenze dell’area del vecchio San Berillo, da realizzare con fondi privati per un ammontare complessivo di 13,5 milioni di euro – si legge nel comunicato inviato dai pentastellati. L’opera incompiuta di risanamento urbanistico è ancora visibile nel suo tessuto urbano, una ferita aperta, causa di una serie di contenziosi tra i privati (proprietari delle aree interessate) e il comune di Catania, che da decenni non è capace di definire un percorso di riqualificazione e recupero delle aree, che permetta di completare gli interventi di urbanizzazione primaria. Considerate le condizioni urbanistiche della città, l’assenza di un PRG (novellato PUG) e la staticità politica e amministrativa nel determinare strategie e percorsi concreti per la riqualificazione del tessuto urbano, i consiglieri comunali del gruppo del M5S (proponente e primo firmatario Graziano Bonaccorsi), Enzo Bianco (Misto), Giuseppe Gelsomino, Francesca Ricotta, Dario Grasso (Catania 2.0), Lanfranco Zappalà (Misto) e Daniela Rotella (Muovitalia) hanno sottoscritto formale richiesta di seduta urgente e straordinaria di Consiglio comunale, per discutere delle condizioni generali di riqualificazione di Corso Martiri della Libertà, Corso Sicilia, San Berillo e di tutte le aree interessate da progetti di recupero urbanistico della città”.

Le accuse di Di Salvo

Qualche giorno fa, anche Salvo Di Salvo, esponente del gruppo Grande Catania, aveva preso posizione. “La notizia dell’annullamento della gara su ricorso giusto dell’ANCE per causa di evidenti responsabilità del RUP responsabile del provvedimento amministrativo azzerano i tempi di realizzazione dell’opera chissà ancora per quanto ulteriore tempo – ha detto. È chiara tutto ciò imbarazza un po’ tutti addetti ai lavori e cittadinanza intera è evidente chi ha responsabilità Politiche dovrebbe dare motivata giustificazione alla Città non solo per quanto accaduto ma anche perché dal 2018 si è arrivati al 2021 a pubblicare un bando che per giunta è stato legittimamente impugnato”.



