Sciopero generale, 10mila partecipanti a Palermo: le percentuali di adesione

PALERMO – La giornata di oggi, 16 dicembre, è stata caratterizzata per lo sciopero generale in tutta Italia. Tra le città interessare per il raduno c’era Palermo che, secondo gli organizzatori, ha visto 10 mila partecipanti.

A promuovere lo sciopero sono state Cgil e Uil che chiedono profonde modifiche alla legge di Bilancio. Da tutte le province dell’isola sono arrivati lavoratrici e lavoratori, di tutti i settori (tranne che di quelli esentati dalla protesta come quelli della sanità) pensionati e pensionate, giovani che chiedono un futuro nel mondo del lavoro e la possibilità anche di una pensione dignitosa, alla fine della vita lavorativa. Alta in alcune realtà – dicono i due sindacati – anche l’adesione allo sciopero: il 100% tra gli edili del cantiere del passante ferroviario a Palermo, il 25% sempre a Palermo nel pubblico impiego. Il 100% alla Sasol e alla Sonatrach, aziende dell’area industriale di Priolo.

In tutta la zona industriale di Siracusa ha incrociato le braccia l’80% dei lavoratori del diretto e dell’indotto. A Catania adesione del 73% alla Coca Cola e alla Pfizer; a Ragusa del 75% alla Sofad (commercio) l’ 80% alla Cosedil, il 100% alla Metra, il 90% al cantiere Versalis Il 76% dei lavoratori dell’indotto della raffineria di Milazzo ha scioperato cosi come il 100% dei lavoratori dell’Abbazia Sant’Anastasia, un’azienda vitivinicola e di agriturismo di Castelbuono, in provincia di Palermo. Voli cancellati all’aeroporto di Catania e 76% di adesione nella logistica e nel trasporto pubblico locale. I portuali sciopereranno domani.

Soddisfazione dai segretari regionali di Cgil e Uil, Alfio Mannino e Luisella Lionti. “Una grande partecipazione – dicono- che dà il segno del diffuso malcontento verso una manovra economica che non dà risposte ai problemi della Sicilia e dei siciliani. Se si apre una fase di redistribuzione – aggiungono- questa deve dare sollievo ai lavoratori e ai pensionati che più hanno sofferto la crisi, ai tanti precari, a chi ha i redditi più bassi che sono la prevalenza in Sicilia per i quali le misure sul fisco non apporteranno alcun beneficio. Le modifiche che chiediamo – sottolineano Mannino e Lionti- sono fondamentali per la ripresa del Mezzogiorno e per una Sicilia che chiede anche politiche di sviluppo e per l’occupazione che ad oggi mancano”. Dalla piazza anche una sollecitazione al governo regionale ” a non perdere più tempo con riforme che sono fondamentali anche per agganciare gli investimenti del Pnrr”.



