Tragedia di Ravanusa, minuto di silenzio negli uffici della Regione

Lo ha disposto il presidente della Regione per venerdì 17 dicembre alle 12 in occasione dei funerali delle vittime

PALERMO – Per commemorare le vittime dell’esplosione avvenuta sabato scorso a Ravanusa (Agrigento), il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha disposto che per domani, giornata dei funerali, alle 12, venga osservato un minuto di silenzio in tutti gli uffici dell’amministrazione regionale, incluse le società partecipate e gli enti sottoposti a controllo della Regione.



