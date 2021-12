Via alla campagna vaccinale per i bambini

CATANIA. L’assessore della Salute Ruggero Razza e il commissario per l’emergenza Covid Pino Liberti, questo pomeriggio al centro vaccinale dell’ospedale Cannizzaro – Unità spinale- hanno incontrato i giornalisti per l’avvio della campagna vaccinale dei bambini. “Una corretta informazione è la base per raggiungere insieme l’obiettivo, pertanto con l’assessore – spiega Liberti – vogliamo dare un avvio simbolico all’incipit della campagna, ma non solo. Il ruolo dei giornalisti e dei media è delicato e contribuisce a fare la differenza nei comportamenti della popolazione. Sensibilizzare, informare, comunicare, sono coordinate imprescindibili in vista del raggiungimento dell’obiettivo: immunizzarci tutti e presto”.