Arrestato come corriere della droga: assolto dopo sei mesi di carcere

CATANIA – Era stato arrestato sei mesi fa, precisamente il 6 aprile 2021 dalla Guardia di Finanza, per droga. Un camionista moldavo, residente in Spagna, era stato fermato a Misterbianco in un deposito dove lo attendevano due persone. I militari delle fiamme gialle hanno immediatamente fatto delle perquisizioni sia al furgone che al locale e hanno sequestrato 165 chilogrammi di droga, tra cui 153 kg di hashish ad ‘alto potenziale’ e e 12 kg di hashish.

Il moldavo e i due sono stati arrestati e poi è cominciato il processo, che si è svolto nella forma del rito abbreviato. Il Gup Carla Aurora Valenti ha assolto il moldavo Serghei Nacu, 42enne, “perché il fatto non costituisce reato”. E dunque ha disposto l’immediata scarcerazione e la restituzione delle somme sequestrate.

Condannati, invece, Mario Verdone, 48enne originario di Torino, e Germano Lorefice, 32enne catanese, a 3 anni e quattro mesi di reclusione e 20 mila euro di multa ciascuno. A Verdone concesse le attenuanti generiche.

Soddisfatto l’avvocato Luca Mirone, difensore del cittadino moldavo, che commenta: ”Il giudice, in relazione alla posizione del mio assistito, ha pienamente colto ogni sfumatura della vicenda e lo ha correttamente assolto. Il camionista ha trascorso 6 lunghi mesi di custodia cautelare in carcere, avrebbe potuto attendere il processo in libertà”.



