Bari, Mignani: “Il Palermo è costruito per vincere il campionato”

“E’ una partita bella, fra due squadre che hanno storia e blasone”. Inizia così la conferenza stampa di Michele Mignani, allenatore del Bari pronto ad affrontare il Palermo domenica 19 dicembre. Il tecnico dei Galletti ha proseguito: “Dobbiamo pensare a noi e andare a Palermo per fare punti. Andiamo là con le nostre certezze, ma l’errore più grosso sarebbe credersi bravi. Ogni domenica è un’insidia e il Palermo è forte, costruito per vincere il campionato. Spensieratezza contro i rosanero? E’ una caratteristica che ci deve contraddistinguere sempre. Se una squadra ha ansie e pensieri, rende meno. Ma assieme alla spensieratezza ci deve essere tanta attenzione e fame, bisogna vincere i duelli. Pretendo tanta personalità, in trasferta come in casa, con le squadre forti così come con le squadre che sulla carta sembrano meno forti”.

In vista della sfida in programma alle ore 14.30 allo stadio “Renzo Barbera”, Mignani ha spiegato: “Una vittoria potrebbe darci ulteriore consapevolezza, ma la partita è da giocare. Nel girone di ritorno fare punti è più difficile. Ci sarà il mercato, anche per le nostre avversarie. Se questo Bari somiglia a quello che avevo in testa a inizio stagione? Sono straconvinto che potremmo fare di più. Non mi riferisco ai risultati, ma alle prestazioni. Vorrei prendere meno gol, anche se ci sono gli avversari. Vorrei che la squadra sbagliasse meno in alcune situazioni in gara. Vedo comunque che la squadra comincia a gestire alcuni momenti della partita, cosa che facevamo meno bene all’inizio. Quel che è successo fino a ieri deve rafforzare, ma bisogna buttarselo alle spalle. Vincere una partita è sempre un’ulteriore vetta da scalare”.



