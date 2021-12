Boom di vaccini ai più piccoli: 15mila dosi in un giorno

ROMA – Sono 15mila le dosi somministrate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni nel primo giorno di vaccinazione per gli under 12. Su una platea complessiva di 3.656.069 si sono vaccinati 15.063 bambini. Sono invece 104.135 quelli che hanno contratto il Covid e sono guariti.

Nei bambini che compiranno il dodicesimo anno di età, dopo aver ricevuto una prima dose del vaccino Pfizer, è possibile completare il ciclo primario di vaccinazione, nel rispetto delle tempistiche previste, somministrando una seconda dose di vaccino con la stessa formulazione della prima dose. A precisarlo è la nuova circolare del ministero della Salute ‘Chiarimenti in merito alle indicazioni di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni’. La seconda dose è prevista a tre settimane dalla prima.

Da ieri, in tutta Italia, si sono aperte le vaccinazioni per i minori tra i 5 e gli 11 anni. Entro i primi mesi del 2022 potrebbe anche arrivare il via libera per la somministrazione delle dosi ai bambini al di sotto dei 5 anni. A confermarlo è stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.



