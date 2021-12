Catania, deve scontare condanna per omicidio: arrestato

L'uomo è stato preso in consegna dai carabinieri di Cremona.

CATANIA – Arrestato dai carabinieri a Cremona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, un uomo di 48 anni della provincia etnea, residente in città da qualche tempo. L’uomo, destinatario del provvedimento detentivo, dovrà scontare una condanna definitiva a 24 anni di reclusione per i reati di omicidio, detenzione illegale di armi e distruzione di cadavere commessi l’8 marzo 2015 a Paternò (CT).

La condanna, prima della Corte di Assise di Catania e poi confermata dalla Corte di Assise di Appello di Catania, è divenuta definitiva il 9 dicembre 2021 da parte della Corte di Cassazione ed è conseguenza di un delitto efferato commesso a Paternò nel marzo del 2015 quando un 32enne di un paese della zona fu ucciso con quattro colpi di pistola. Il suo corpo era stato poi dato alle fiamme dentro la sua vettura, ritrovata in fondo ad un burrone nelle campagne paternesi.

Infatti, è costata la vita all’uomo una relazione sentimentale intrecciata, poco prima della morte, con l’ex amante di un pregiudicato di Paternò. Quest’ultimo, secondo le ricostruzioni, non ha accettato la fine della storia con la donna e non ha tollerato la sua frequentazione con il 32enne.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI