Catania, l’asse della droga: le richieste di pena

CATANIA – Il pg Angelo Busacca ha chiesto la conferma della condanna del gup per gli imputati del processo d’appello Overtrade che hanno contestazioni di reati di droga. Il magistrato ha affrontato la discussione dopo che nella scorsa udienza Iole Boscarino aveva ultimato la prima parte della requisitoria. L’inchiesta prende le mosse dal monitoraggio dopo la scarcerazione di Salvatore ‘u calcagnu’ Mazzaglia. I carabinieri hanno documentato la rete di relazioni in tema di stupefacenti che il boss di Cosa nostra sarebbe riuscito a creare da Mascalucia fino a Catania.



Busacca ha chiesto alla Corte d’Appello la conferma per Marco Marsala, in primo grado condannato a 8 anni 10 mesi e 20 giorni, Davide Lorenzo Sebastiano Scavo, condannato in primo grado a 2 anni 4 mesi e 8000 euro di multa, Salvatore Sambataro conferma a 4 anni e 6 mesi e 27 mila euro di multa, Giuseppe Lombardo conferma a 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa, Francesco Codiscopo conferma 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa, Silvestro Zingale, 4 anni e 6 mesi e 27 mila euro di multa, Vincenzo Sapia conferma a 8 anni 10 mesi 20 giorni e 40 mila euro di multa.

Il pg ha poi chiesto 2 anni e 8 mesi e 12.000 euro multa per Salvatore Castorina: la diminuzione della pena è in virtù del suo status di collaboratore di giustizia. Il processo è stato aggiornato dalla Corte d’Appello all’11 febbraio per discutere la posizione dell’imputato Pietro Modaffari (condannato a 4 anni 10 mesi e 27 mila euro di multa) la cui posizione oggi è stata stralciata per legittimo impedimento.



