CATANIA – La cassiera non aveva la mascherina indossata bene. E questo ha fatto scattare la chiusura della pasticceria Spinella per cinque giorni. Un provvedimento che il titolare contesta. Evidenziando che si tratta di una mancanza di un dipendente su 30 lavoratori. Alla vigilia delle feste natalizie cinque giorni di chiusura porteranno un danno notevole alla pasticceria di via Etnea.