Covid: vaccini anche per bimbi sotto i 5 anni, ecco quando

ROMA – “E’ ragionevole pensare che a marzo-aprile ci possa essere un vaccino anche per gli under 5”. Ad annunciarlo è Andrea Costa, sottosegretario alla salute, durante un intervento a Sky Tg24. “La scienza ogni giorno procede – dice Costa – E’ ragionevole che tra marzo e aprile ci saranno evidenze scientifiche che creeranno condizioni sufficienti per far esprimere gli enti regolatori. Sapremo allora se ci sarà un vaccino disponibile anche in quella fascia di età. Ovviamente attendiamo con fiducia perché significherebbe avere uno strumento in più per combattere questa pandemia”.

Costa è poi intervenuto sull’ipotesi, circolata ieri, del tampone obbligatorio anche per vaccinati per partecipare a grandi eventi. L’introduzione di ulteriori misure in vista delle feste, come il tampone ai vaccinati “non è un tema sul tavolo del ministero – ha detto Costa – Ritengo il Governo abbia scelto misure sufficienti a gestire i prossimi giorni e settimane. Il super Green pass credo sia un elemento di sufficiente tutela”.

Mentre “il tampone per i vaccinati diventerebbe difficile da gestire e attuare”. Sulle mascherine all’aperto spiega: “Se la introducessimo a livello nazionale avrebbe poco senso, invece è giusto che gli amministratori locali possono introdurla in caso di particolari criticità”.



