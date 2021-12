Covid, zona gialla e arancione per Capodanno: 4 regioni in bilico

ROMA – La quarta ondata del Covid mette a rischio restrizioni e cambio di colorazione quattro regioni italiane che entro Capodanno potrebbero passare in zona gialla o arancione. Se il trend di crescita dei parametri pandemici dovesse mantenersi in linea con i valori di questa settimana la Lombardia, il Lazio e l’Emilia Romagna potrebbero entrare in giallo il 27 dicembre. Il Friuli Venezia Giulia rischia addirittura la fascia arancione.

A questi si aggiungono Veneto, Liguria, Marche e Provincia autonoma di Trento e Bolzano che sono già passate in zona gialla. Si passa in fascia gialla con 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti e un’occupazione delle terapie intensive al 10% e in area medica al 15%. La zona arancione invece scatta quando si ha tra i 150 e i 250 casi ogni 100mila abitanti, l’occupazione in terapia intensiva è oltre il 20% e in area medica oltre il 30%.



