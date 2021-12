Cus Catania, sport e legalità: seconda giornata di gare

Dopo la pausa natalizia si riprenderà con il torneo di tennis tavolo. Il programma prevede una ricca serie di appuntamenti per il 2022

CATANIA – Prosegue, con il consueto spirito che unisce sana competizione e valori morali, la dodicesima edizione del progetto “Sport e legalità”, ideato dal prof. Ignazio Russo. Sul campo della Cittadella Universitaria si è svolta la seconda giornata di gare di atletica leggera. Si sono sfidati gli allievi di dieci scuole secondarie di primo grado, che hanno disputato le finali dei 60 mt piani femminili e degli 80 metri piani maschili. A seguire, le staffette miste 2 x 200 e 2 x 400. In contemporanea sono state organizzate le gare di velocità e il lancio del vortex dedicate ai ragazzini diversamente abili.

Oltre ai giovani atleti e ai referenti scolastici, erano presenti anche diversi rappresentanti delle Forze Armate e Forze dell’Ordine aderenti al progetto. L’organizzazione, curata dal prof. Nuccio Leonardi e dalla prof.ssa Maria Grazia Fiamingo, con la collaborazione dei ragazzi della sezione atletica leggera del CUS Catania, col coordinamento di Roberta Raffaele, è stata supportata dal patrocinio del Comitato Regionale FIDAL, che ha messo a disposizione trofei e medaglie per la premiazione.

Al termine della bella giornata, all’insegna dello sport e dell’inclusione, il consigliere del CUS prof. Ezio Barbagallo ha portato i saluti del presidente del CUS Luigi Mazzone, ha ringraziato i presenti e dato appuntamento alle prossime competizioni sportive in calendario nell’ambito del progetto.

I vincitori – 60 mt femminili: GIORGIA GRILLONE (Pizzigoni- Carducci), 80 mt maschili: SAMUELE LA ROSA (Brancati), Staffetta mista 2 X 200; BARBARA MARIANNA – DOULIMA ALI (L. Sturzo), Staffetta mista 2 X 400: SARA DI DIO – MARCO TORRISI (L. da Vinci Mascalucia). Gare di atletica diversamente abili – 60 mt femminili: DOROTEA AIELLO (Fontanarossa), 80 mt maschili: GIUSEPPE MASCALI (Pestalozzi). Vortex femminile: MICHELE LAUDANI (Fontanarossa), Vortex maschile: GIUSEPPE MASCALI (Pestalozzi). Il Leonardo da Vinci si è aggiudicato la coppa come miglior scuola nella classifica femminile e la M. Purrello in quella maschile. In allegato tutti i risultati e la classifica a squadre completa.

Dopo la pausa natalizia si riprenderà con il torneo di tennis tavolo. Il variegato programma prevede una ricca serie di appuntamenti per il 2022 prima della consueta chiusura, a maggio, con la “Giornata della legalità” – premio “G. Mirabella”.



