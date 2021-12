‘Facciamo Palermo’, ecco il secondo appuntamento delle forze civiche

PALERMO – “Secondo noi la politica deve parlare di città con la città. E deve farlo adesso. Dialogare, proporre ed elaborare pubblicamente. Perché? La politica ufficiale è ancora impegnata a discutere nelle stanze dei bottoni. Da lì, ad oggi, non è uscita una proposta per la città. Il tavolo di lavoro è chiuso e non trovano spazio i necessari contributi di tutto ciò che vive al di fuori dei soggetti organizzati. Ma non ci rassegniamo“. Così, Marinagela Di Gangi annuncia l’iniziativa in programma il 27 dicembre, alle ore 17.30, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Questo sarà il secondo incontro con ‘Facciamo Palermo’. Il primo fu, sempre ai Cantieri Culturali alla Zisa, il 21 novembre e in quell’occasione Mariangela Di Gangi si è detta pronta a scendere in pista per la poltrona di sindaco.

“Noi vogliamo dare il nostro contributo – ha continuato Di Gangi su Facebook – aprendo la discussione ancora di più, rimettendo al centro la politica nel suo più autentico significato. Niente tattiche, nessuna dietrologia, solo idee per Palermo e i palermitani e le palermitane. E quindi? Rilanciamo. Ad un mese da Facciamo Palermo abbiamo voluto mettere assieme alcuni dei volti più significativi di ciò che vogliamo incarni la nostra proposta per la città. Vogliamo provare a tirare fuori idee, proposte, magari condivise, per la nostra Palermo.Insieme a me, ci saranno Valentina Chinnici, Agnese Ciulla, Antonella Di Bartolo, Cleo Li Calzi, Fausto Melluso, Teresa Piccione, Giampiero Trizzino e Adriano Varrica. L’appuntamento – ha concluso Di Gangi – è quindi per il 27 dicembre alle 17.30 da CRE.ZI. PLUS, ai Cantieri Culturali alla Zisa. Ci vediamo lì per fare Palermo ancora e davvero!“.



