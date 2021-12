Figliuolo: “Vogliamo mettere in sicurezza i bambini, virus in evoluzione”

“Le dosi ci sono, da oggi in avanti il 17, il 22 e il 29 ne affluiranno altre 5 milioni, di cui oltre la metà saranno Pfizer“

“Non ci sono obiettivi fissati: il nostro interesse è vaccinare e mettere in sicurezza più bambini possibili”. A dichiararlo il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, al termine della visita presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

“Ognuno agisca secondo i propri convincimenti e la propria coscienza – ha continuato Figliuolo – oggi abbiamo una buona casistica anche di questo vaccino, c’è un sicuro rapporto fra costi e benefici”.

“Le dosi ci sono, devo confermare che oltre i 5,5 milioni di dosi già destinate alle Regioni, da oggi in avanti il 17, il 22 e il 29 ne affluiranno altre 5 milioni, di cui oltre la metà saranno dosi Pfizer. Ne arriveranno altre con continuità da gennaio in avanti – ha aggiunto il commissario – per consentire di vaccinare i bambini senza problemi: la macchina organizzativa c’è e sta andando avanti”.

“La situazione è in evoluzione, è un virus infido, muta specie dove la copertura vaccinale è bassa, come nel caso della variante Omicron – ha concluso Figliuolo -, che cerchiamo di contrastare correndo sulle terze dosi”



