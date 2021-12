Fortitudo Agrigento, alla conquista della decima vittoria di fila

La Fortitudo Agrigento a caccia della decima vittoria consecutiva. Sembrava difficile pensarlo dopo le prime giornate, sembrava che i meccanismi non funzionassero come sempre ed invece da quella vittoria contro Formia in casa tutto è cambiato e la Fortitudo non si è più fermata, raggiungendo la capolista Bisceglie e battendo tutte le prime della classe. Domenica alle ore 18, al Palazzetto dello Sport, arriva l’ultimo match del 2021 con l’obiettivo di centrare le dieci vittorie consecutive e chiudere un anno in modo positivo.

Chiarastella e compagni tengono alta la concentrazione, l’assistente allenatore Giacomo Cardelli tiene alta l’attenzione: “L’ultimo match di questo 2021 ci vede impegnati nella trasferta di Forio d’Ischia, un campo difficile dove servirà la miglior Fortitudo per portare a casa i 2 punti. Per chiudere l’anno con una vittoria dovremo aggrapparci alla nostra solidità difensiva, alzando l’intensità e la fisicità, consci del fatto che affrontiamo una squadra con grandi qualità offensive che fino ad oggi ha prodotto 77,5 punti a partita. In attacco, allo stesso tempo, sarà fondamentale essere concreti, giocando a ritmo alto e sfruttando i vantaggi a nostra disposizione curando in ogni possesso la qualità dei dettagli”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI